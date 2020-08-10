"الصحة العالمية": عدد الإصابات بـ"كورونا" قد يرتفع إلى 20 مليونا هذا الأسبوع

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين عن توقعاته بأن ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع إلى 20 مليون إصابة ونحو 750 ألف حالة وفاة.

وفي مقرّه بمدينة جنيف السويسرية، أقر غيبريسوس ، في مؤتمر صحافي، أن ما تمّ إحصاؤه في العالم من ملايين الإصابات بالكورونا ومئات آلاف الوفيات جراء الفيروس يخفي وراءه "قدراً كبيراً من الألم والمعاناة"، على حد تعبيره، غير أنه أعرب عن ثقته بأن ثمة "براعم أمل مخضرّة" بشأن القضاء على الفيروس بغض الطرف عن مرحلة تفشي الوباء في هذا البلد أو ذاك.

ولم يعرض غيبريسوس أي استراتيجيات جديدة لمكافحة الفيروس، لكنه عاد وأكد من جديد أن على القادة التقدم لاتخاذ تدابير وإجراءات مدروسة وعلى المواطنين التقيّد بها، مشيراً في ذلك إلى ضرورة الاقتداء بنيوزيلاندا التي احتفلت مؤخراً بمرور مائة يوم على خلوها من أية إصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة النيوزيلاندية فرضت قيود صارمة على الحدود وخضعت البلاد لعملية إغلاق على نطاق واسع ودخل القرار حيز التنفيذ في الـ25 آذار/مارس الماضي، وكانت نيوزيلندا من بين أولى الدول في العالم التي لجأت إلى اتخاذ تلك التدابير.

وأثنى رئيس منظمة الصحة العالمية على الإجراءات والقيود التي تم اعتمادها في دول كبريطانيا وفرنسا لمحاصرة فيروس كورونا والحيلولة دون انتقاله بين السكّان بوتائر عالية، حيث فُرض الأسبوع الماضي عمليات اغلاق مختارة، كما تم فرض وضع الكمامات في جميع الأمكنة العامة تقريباً.