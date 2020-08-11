بايدن يختار السيناتور من أصول إفريقية كامالا هاريس نائبا له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اختار المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن السيناتور من أصول إفريقية كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وجاء في تغريدة لبايدن "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبا لي".

وفي أول رد فعل لهاريس غردت المرشحة لتولي منصب نائب الرئيس مشيدة ببايدن ومؤكدة قدرته على توحيد الأمريكيين.

وقالت السيناتور عن كاليفورنيا "جو بايدن قادر على توحيد الشعب الأمريكي لأنه أمضى حياته في النضال من أجلنا. وعندما سيصبح رئيسا سيجعل أمريكا ترتقي إلى مستوى تطلّعاتنا".