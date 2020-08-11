بعد الإعلان الروسي ... فرنسا تقول إنها تنتظر المختبرات الكبرى للحصول على لقاح كورونا

أعلن أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، الثلاثاء أن فرنسا والأوروبيين "بانتظار مختبرات كبرى للحصول على لقاح" في وقت تؤكد روسيا أنها طورت "أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فيران خلال زيارة لمنتجع لا غراند موت بجنوب فرنسا "أننا في نهج أوروبي... يتعاون مع كافة المختبرات الكبرى لكي نتوصل إلى تطوير لقاح".

وأوضح وزير الصحة: "حاليا نظرا لما أعرفه عن الدراسات العلمية التي نشرت، نعتمد على المختبرات الكبرى للحصول على لقاح".

وتابع "آمل بالطبع أن يطور في أقرب فرصة. يتحدث البعض عن توافره في الخريف والبعض الآخر في الفصل الأول من 2021".

وأعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الثلاثاء أن روسيا طورت "أول" لقاح ضد كوفيد-19 وتنوي تسويقه في أيلول/سبتمبر، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وجوب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

وقال الوزير الفرنسي: "لست مضطرا لأثق باللقاح الروسي".

وأضاف: " مجمل الدول الأوروبية تعمل بإشراف المفوضية الأوروبية مع كافة المختبرات لكي نتمكن فور تطوير أحد اللقاحات وعندما تثبت فعاليته، لكي نسمح فورا للشعب الفرنسي بالاستفادة منه وكذلك كل الشعوب الأوروبية وكذلك الدول العاجزة عن الوصول إلى سوق اللقاحات".

وقد شككت وزارة الصحة الألمانية، الثلاثاء في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد والذي أعلن بوتين التوصل إليه.