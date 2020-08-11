برلين تشكك في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح الروسي ضد كورونا

شككت وزارة الصحة الألمانية الثلاثاء في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد والذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل اليه.

وأعلنت متحدثة باِسم الوزارة لمجموعة "ار ان دي" الألمانية "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي" مذكرة بأن "سلامة المرضى (في الاتحاد الأوروبي) هي على رأس الأولويات".

وأعلن بوتين أن روسيا طورت "أول" لقاح ضد كوفيد-19، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

ويأتي الإعلان الروسي وطموحات بدء مرحلة إنتاج اللقاح في أيلول/سبتمبر، في حين لم تنته بعد التجارب، علما بأن مرحلتها الثالثة التي ستشمل آلاف الأشخاص لن تبدأ قبل الاربعاء.

وأضافت المتحدثة "يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه" مشيرة إلى أن لا اتصالات لبرلين حاليا مع الروس في هذا الخصوص.

وتابعت "الشرط المسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية إضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يجب أن يخضعا لآليات "صارمة" بعد درس المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.