شاهد: سكان العاصمة البلجيكية يلجأون للنوافير للتخفيف من وطأة الحر

في مشهد أصبح معتاداً في العواصم والمدن الأوروبية، يحاول السكان اللهو والترويح عن أنفسهم في نوافير المياه المنتشرة في مدنهم خلال الموجات الحارة التي تضرب القارة بحال لم يتمكنوا من قضاء عطلتهم الصيفية على الشواطئ، وهذا هو الحال في العاصمة البلجيكية.

كذلك في بروكسل، يجبر الناس على ارتداء الكمامات في الساحة الكبرى (غراند بلاس) مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 35 درجة مئوية، وهو ما يجدونه صعباً ولكن يقومون به لحماية أنفسهم وحماية من حولهم رغم الضيق والإزعاج.

كان المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية قد أصدر تحذيراً باللون الأحمر، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة القادمة.