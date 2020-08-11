شاهد: مئات الآلاف ينزحون في الصومال بسبب تجدد الفيضانات

اجتاحت فيضانات جارفة الصومال مجبرة مئات الآلاف من السكان على النزوح وقدرت السلطات أعداد النازحين بأكثر من 23 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي وحده.

وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا منذ حزيران/ تموز، في حين نزح أكثر من نصف مليون في جميع أنحاء البلاد خلال هذا العام.

وتجبر الفيضانات مئات آلاف الصوماليين على اللجوء إلى مخيمات مؤقتة والعيش في ملاجئ مصنوعة من الملابس والأكياس البلاستيكية والكرتون والعصي، وفقًا للمفوضية.

ليست الفيضانات وحدها من تهدد الصوماليين بطبيعة الحال، فالجوع وسوء التغذية آخذان بالارتفاع أيضًا وسط مخاوف من تفشي وباء كوفيد 19.