أمر قاضٍ في مقاطعة هينيبين الأمريكية بإتاحة مقاطع الفيديو التي صورتها كاميرات الشرطة الأمريكية، خلال عملية اعتقال ومقتل جورج فلويد، لتصبح بمتناول وسائل الإعلام لتداولها.

الفيديو المرفق بالخبر مصدره كاميرا صغيرة مثبتة على جسد الشرطيين توماس لين وجي كونغ، ويظهر فلويد في المقطع متوسلا الضباط، خلال محاولتهم وضعه في سيارة الدورية، قبل دقائق من وفاته في 25 مايو - أيار الماضي.

وتوفي فلويد نتيجة عملية اعتقال عنيفة، حيث وضع ضابط الشرطة ديريك شوفين، ركبته على رقبة فلويد، لحوالي 8 دقائق، وهو ما أثار احتجاجات عارمة ضد عنف الشرطة والعنصرية في عموم الولايات الأمريكية والعالم.

وفي الفيديو يقول فلويد وهو يبكي: "أرجوك لا تطلق النار، لقد فقدت أمي في الماضي القريب".

كما أكد فلويد للشرطة بأنه لا يقاوم عملية الاعتقال، وأنه مصاب بفيروس كورونا ولا يستطيع التنفس.

ووجهت تهمة القتل من الدرجة الثانية لشوفين، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، أما لين وكوينغ وضابط آخر، فقد وجهت لهم تهم المساعدة والتحرض، وطردوا جميعهم من العمل.