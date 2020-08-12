عون: الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت تفوق 15 مليار دولار

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، الأربعاء، إن الخسائر التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس تفوق 15 مليار دولار بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس "التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار"، مشيراً إلى "خسائر مادية أخرى" و"الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة".

من جهته أكد الملك فيليبي السادس استمرار مشاركة إسبانيا في قوات الأمم المتحدة في الجنوب - اليونيفيل"، مذكراً أنها "أكبر قوة عسكرية تابعة لإسبانيا تعمل خارج البلاد".

ولفت الملك إلى أن "الحكومة الإسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم، الذي سبب حزناً وألماً للبنانيين ولكل أصدقائهم، وفي مقدمتهم الأصدقاء الإسبان".