قيمة أبل تقترب من تجاوز الترليوني دولار بعد مبيعات كبيرة خلال أزمة كورونا

تستعد أبل لأن تصبح أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها عتبة ترليوني دولار في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف آيفون خلال أزمة وباء كوفيد_-_19 في العالم.

وارتفعت أسهم أبل بنحو الضعف بعد انخفاض في آذار/مارس، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات.

وبلغت القيمة السوقية لآبل الثلاثاء نحو 1,87 ترليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1,54 ترليون) وألفابيت المملوكة من غوغل (1,0 ترليون).

وإذا ما وصلت قيمتها إلى ترليوني دولار، فإن أبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو التي تبلغ تلك العتبة.

ورغم أن شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلب خلال فترات الاغلاق، فإن آبل تخطت منافسيها بتحقيق مبيعات كبيرة في الإكسسوارات القابلة للوضع والأجهزة اللوحية، إلى جانب تطبيقات وخدمات شهدت أداء قويا خلال الأزمة الصحية.

وبرأي المحلل لدى "تكسبوننشال" للاستشارات، آفي غرينغارت فإن "آبل حققت نجاحا كبيرا في بناء منصاتها وردت على ارتفاع مبيعات آيفون بابتكار منتجات تحيط بها وخدمات تقويها". ويضيف إن كل ذلك "يعود ويصب في مصلحة آبل".

في الربع الماضي من العام المنتهي في حزيران/يونيو، أفادت آبل عن ارتفاع أرباحها بمقدر 8 بالمئة، وصولا إلى 11,2 مليار دولار، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 11 بالمئة عند 59,7 مليار دولار.

- أبل في المنزل -

أظهرت نتائج تلك الفترة ارتفاعا طفيفا في عائدات الهاتف الذكي، مدعومة من مبيعات آيفون إس إي الجديد، والزيادة القوية في مبيعات أجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك، لتلبية الطلب للتعليم عن بعد والعمل من المنزل.

وشكلت الخدمات أكثر من خمس عائدات أبل، مع توسع قطاعات الموسيقى والدفعات الرقمية والبث التدفقي ما عزز مداخيل آبل ستور. وتتقدم آبل سوق الساعة الذكية وسط زيادة الاهتمام بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية.

ويرى جين مونستر من مؤسسة لوب فنتشورز في مذكرة بحثية إن "آبل دخلت أزمة الوباء بقوة وباتت منتجات الشركة أكثر أهمية في حياتنا خلال العمل والترفيه من المنزل".

وقال المحلل في غولدمان ساكس رود هول إن الأسواق فوجئت على ما يبدو بالنتائج القوية لآبل مشيرا إلى أنه "من الواضح أن المستهلكين والمؤسسات تنفق أكثر مما توقعنا لدعم العمل والدراسة من المنزل".

- قيادة ثابتة -

أحد العوامل الرئيسية لنجاح آبل يتعلق بقيادة كوك الذي تولى إدارة المجموعة قبيل وفاة ستيف جوبز في 2011.

وتقول المحللة لدى نيدهام وشركاه لورا مارتن "هو لم يبتكر شيئا، لكنه ما فعله هو مواصلة إمساك المقود بثبات، وقيادة السفينة والحفاظ على التقاليد".

واعتبرت أن كوك "يستحق أن ينسب له فضل كبير في استخدام ابتكارات ستيف جوبز بأفضل طريقة".

وكوك لم يكن من مؤسسي آبل، وراتبه البالغ ثلاثة ملايين دولار في 2019 إضافة إلى مكافآت بقيمة 7,6 ملايين دولار، يعد متواضعا بحسب معايير سيليكون فالي. لكن ارتفاع قيمة أسهمه أدخله نادي أصحاب المليارات، للمرة الأولى بحسب بلومبرغ.

- الصين والمستقبل -

يبقى السؤال ما إذا كان بإمكان أبل الحفاظ على وتيرة النمو القوي في البيئة الحالية. ويرجح بعض المحللين أن يتحقق ذلك ويشيرون إلى الحاجة لبدائل هواتف ذكية وتطوير التطبيقات لشبكة الجيل الخامس.

ويقول المحلل في شركة ويدبوش سيكيوريتيز دانيال آيفز إن آبل "لديها فرصة في عقد في الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، إذ نتوقع أن يكون نحو 350 مليون هاتف آيفون من 950 مليون هاتف في أنحاء العالم، أمام فرصة تطوير" التطبيقات.

لكن أبل تواجه مخاطر من جراء التوتر المتصاعد مع الصين، حيث لا تكتفي آبل بتصنيع الآيفون ومنتجات أخرى، بل تعتمد أيضا على ذلك السوق في شريحة كبيرة من المبيعات، وفق غرينغارت.

وأضاف أن "أكبر نقاط المخاطر بالنسبة لآبل تتمثل في كونها تتركز كثيرا في الصين".

ومع تهديد إدارة ترامب بحظر تطبيقي "ويتشات" و"تيك توك" الصينيين، قد تواجه أبل رياحا معاكسة، بحسب المحلل.

وقال غرينغارت "إذا كانت أبل غير قادرة على توفير ويتشات، سيكون من الصعب لها بيع هواتف آيفون في الصين، لأن ذلك هو أشبه بنظام ثان للتشغيل".

واعتبر أن أي رد على واشنطن من قبل بكين يمكن أن يتسبب بمشكلات لآبل.

لكن من جهة أخرى ألمح إلى أن أبل يمكن أن تكون في موقع أقوى بسبب عملياتها المكثفة في الصين حيث توظف مئات آلاف الأشخاص وخصوصا من خلال إبرام عقود من الباطن.

وقال "سيكون من الصعب للصين أن تُخرج آبل من السوق من دون التسبب ببطالة هائلة".