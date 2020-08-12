تعويض قدره 120 ألف يورو لأسترالي فقد وظيفته بسبب "منشور هتلر"

حصل أسترالي على تعويض قدره 200 ألف دولار أسترالي (أكثر من 120 ألف يورو) بعدما فقد وظيفته منذ عامين بشركة "بريتيش بتروليوم" بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطبقاً لصحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" الأسترالية، فُصل عامل المصفاة سكوت تريسي بعدما استخدم مشهداً من فيلم "السقوط" عن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر في صنع فيديو لمحاكاة كيفية تفاوض الشركة حول اتفاقياتها المتعددة.

وخسر تريسي قضية أولى في سبتمبر – أيلول عام 2019 حينما رأت "مفوضية العمل العادل" الأسترالية أنه قام بتشبيه مسؤولي الشركة بالنازيين. غير أنه تمكن لاحقاً وعبر قضية أخرى من إقناع اللجنة بأن الفيديو كان مجرد دعابة، فحصل على التعويض عن الفترة التي قضاها دون عمل.

وكان تريسي قد استعاد وظيفته مرة أخرى في شهر مارس–آذار من العام الحالي.

وعبر اتحاد العمال الأسترالي عن رضاه بقرار التعويض عن "المعاناة التي تعرض لها تريسي دون أي داع على الإطلاق".