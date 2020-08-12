احتجاجات بيلاروس: سقوط أوّل قتيل وماكرون يعرب عن قلقه الشديد حيال الأزمة

أكّد كبير الدبلوماسيين الأميركيين ووزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم، الأربعاء، على حقوق شعب بيلاروس في الحصول على "الحريات التي يطالب بها" بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ومن براغ في جمهورية التشيك، أكد بومبيو دعمه للمتظاهرين في بيلاروس وطلب من نظام مينسك الامتناع عن استخدام القوة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش "نريد أن يتمتع شعب بيلاروس بالحريات التي يطالب بها ويعتقد أنها لمصلحته المثلى".

ويأتي تذكير بومبيو فيما أعلنت شرطة بيلاروس الأربعاء أنها أطلقت الرصاص من أسلحة نارية على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون الثلاثاء على نتائج الانتخابات الرئاسية في جنوب البلاد، ما أدى إلى سقوط جريح.

ماكرون يعرب عن "قلق الشديد"

وفي سياق التعليقات الدولية على ما يحدث في الدولة السوفياتية السابقة، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في بيلاروس.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون عبّر "عن قلقه الشديد حيال الوضع في بيلاروس، والعنف الذي قوبل به المواطنون خلال الانتخابات. وشدد على ضرورة إيجاد سبيل للحوار"، وفق الإليزيه.

وأضاف "نطلب فوراً أن يكون المتظاهرون غير العنيفين محميين وبأمان، وليس من مصلحة أحد التحرك بهذه الطريقة".

وفاة متظاهر

ميدانياً قالت الشرطة إن متظاهراً توفي اليوم، الأربعاء، وهو الأول منذ خروج المعارضة في بيلاروس في مظاهرات منذ الإثنين الفائت.

وقالت الشرطة في بيان إن شرطيين تعرضوا لهجوم من "مجموعة من الأشخاص العدائيين" المسلحين بقضبان معدنية، "ما اضطرهم لإطلاق الرصاص من أسلحة نارية" بعد عيارات تحذيرية "لحماية حياتهم". وأوضحت أن "أحد المهاجمين جرح".

ولم توضح الشرطة إذا ما كانت الوفاة جاءت نتيجة إطلاق النار، أم لأسباب أخرى.