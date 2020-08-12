وزيرة الدفاع الفرنسية تزور بيروت الخميس

تجري وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، زيارة إلى بيروت الخميس والجمعة لاستقبال حاملة المروحيات "تونير" المكلفة تقديم المساعدة بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس، وفق ما أعلن مكتبها الأربعاء.

وقال المكتب في بيان إن "الرسالة من هذه الزيارة، هي "نحن هنا، الدعم مستمر، المساعدة المعلنة سلمت". وأضاف أن "أحد الأهداف هو إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادراً على العمل مرة أخرى".

وتأتي هذه الزيارة عقب أسبوع من زيارة إيمانويل ماكرون لبيروت بعد المأساة. ووعد حينها الرئيس الفرنسي بتقديم المساعدة للبنانيين، وحثّ السلطات على إجراء إصلاحات هيكلية للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار.

واستقالت الحكومة اللبنانية الإثنين، على وقع اتهامات لوزرائها بالفساد والإهمال.

وستستقبل فلورنس بارلي "تونير" التي ينتظر وصولها ليل الخميس الجمعة، كما ستلتقي الرئيس ميشال عون.

وأبحرت "تونير" الأحد من تولون (جنوب) الفرنسية، وتحمل على متنها مجموعة هندسية من القوات البرية تتكون من نحو 350 عنصر، ومفرزة غواصين من البحرية للتثبت من عدم وجود حطام يصعّب الوصول إلى المرفأ.

توجد أيضاً على متن حاملة الحوامات امكانيات لاستطلاع المنافذ البحرية والدعم في مجال المسح البحري، فيما تحول المرفأ إلى ركام ودمرت عدة أحياء محيطة به.

وتنقل "تونير" أيضا مساعدة غذائية، تشمل خاصة الحبوب، ومواد بناء وفرتها عدة وزارات فرنسية وشركات خاصة.

من ناحية أخرى، سيسلم الجيش الفرنسي 75 ألف حصة مؤن عسكرية للجيش اللبناني. وفي الإجمال، ستسلم فرنسا 18 طناً من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية بحلول 15 آب/أغسطس.