الكنيست الإسرائيلي يصوّت ضدّ مشروع قانون يهدف إلى عزل نتنياهو

صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم، الأربعاء، ضدّ مشروع قانون يهدف إلى منع شخصّ مُتّهم، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وصوّت 53 نائباً ضدّ مشروع القانون الذي تقدّم به يائر لابيد (رئيس حزب "هناك مستقبل")، مقابل 37 ضدّه، ما يعطي فكرة عن هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي في الدولة العبرية.

ويُتهم رئيس الوزراء نتنياهو بعدّة قضايا فساد.

ولم يشارك حزب الجنرال المتقاعد بيني غانتس، أزرق-أبيض، في التصويت، وهو الحزب الذي تحالف مع الليكود في مايو/أيار الماضي، ما يفسّر مجموع عدد المصوّتين.

وكانت المعارضة دعت "أزرق-أبيض" إلى المشاركة في التصويت، ولكن الليكود حذر من أنّ أي مشاركة للحلف الوسطي الذي يترأسه غانتس يعني "انتخابات جديدة".