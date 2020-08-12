بريطانيا: فرنسا بلد آمن ويمكن لطالبي اللجوء البقاء فيه بدلاً من عبور المانش

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إن فرنسا تعد من بين الدول الآمنة التي يمكن لطالبي اللجوء البقاء فيها عوضاً عن العبور منها إلى بريطانيا.

وعبر أكثر من 650 مهاجراً غير شرعي بحر المانش من فرنسا إلى بريطانيا منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن وهو العبور الذي تسعى لندن دائماً إلى إيقافه من خلال جهود تنسيقية مع فرنسا.

وقال سوناك: "وزير الهجرة (البريطاني) كان في فرنسا للتعاطي مع حلفائنا هناك". وأضاف: "من الواضح أن هذا أمر يتعين علينا معالجته بشكل مشترك وهو يعمل بجد لوضع أي إجراءات مطلوبة للقيام بذلك بالضبط."

وتعمل الشرطة البريطانية منذ سنوات على منع تسلل المهاجرين إلى أراضيها عبر دانكرك وكاليه في فرنسا.

وتخلل هذه الجهود عدة اتفاقيات بريطانية – فرنسية كان آخرها اتفاقية للتنسيق الاستخباراتي بشأن تحركات المهاجرين غير الشرعيين الشهر الماضي.

إلا أن لجوء المهاجرين مؤخراً للتسلل باستخدام القوارب المطاطية الصغيرة زاد من صعوبة تعقبهم وهو ما أدى لرفع الضغط اللندني على باريس بشأن تنفيذ تلك الاتفاقيات.