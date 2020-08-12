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فنزويلا

للمرة الأولى.. فنزويلا تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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بقلم:  يورونيوز
عملية تعقيم بائعة في أحد الأسواق
عملية تعقيم بائعة في أحد الأسواق   -   حقوق النشر  LUIS BRAVO/AFP or licensors
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أعلنت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء أن فنزويلا تجاوزت للمرة الأولى عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقال وزير التواصل والإعلام خورخي رودريغيز إنه تم تسجيل نحو 1,138 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء، ليرتفع المجموع الى 27,938 حالة.

وفنزويلا التي تواجه تسارعا في انتشار العدوى، كان لديها أقل من 20 ألف إصابة فقط قبل تسعة أيّام.

كما أودى الوباء منذ بدايته بحياة 238 شخصًا في البلاد.

وتبقى هذه الأرقام الرسمية موضع تشكيك من قبل المعارضة ومنظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش، لاعتبارها أنها أقل بكثير من الواقع في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة والغارق في أزمة.

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