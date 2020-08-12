فيديو: قتلى وجرحى في الهند بسبب منشور "مهين للإسلام" على فيسبوك

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح نحو ستين شرطياً في أعمال شغب أدت إلى مواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، على إثر منشور على فيسبوك اُعتبر "مهيناً" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت الشرطة إن نحو ستين شرطيا جُرحوا مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد غاضب مركزاً لها وأحرق آليات ومنزل عضو في المجلس المحلي اُتهم ابن شقيقه بوضع المنشور الذي لم يعرف مضمونه.

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً لسكان يحاولون دخول المركز ويرددون هتافات أمام منزل العضو المنتخب. وأطلقت الشرطة الرصاص الحي واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة الثلاثاء، كما جرح صحافي حسبما ذكرت الشرطة لفرانس برس. وقالت أسوشييتد برس نقلاً عن مصادر حكومية هندية إن ثلاثة أشخاص على الأقل ماتوا متأثرين بإصاباتهم.

وأعلن قائد شرطة بنغالور على تويتر أن ابن شقيق المسؤول المنتخب، أوقف بسبب المنشور، إلى جانب نحو مئة من المتظاهرين بسبب مشاركتهم في أعمال شغب وحريق متعمد.

وأكد أن السلطات باتت تسيطر على الوضع في المدينة.

وتضم بنغالور التي توصف بأنها "سيليكون فالي الهند"، عدداً كبيراً من السكان المسلمين.