فيديو: مسيرة في بيروت بعد أسبوع على انفجار المرفأ الدامي

في تاريخ الحادي عشر من آب/أغسطس، مرّ أسبوع على الانفجار الكارثي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 171 شخصاً وإصابة الآلاف. وتجمع الآلاف بالقرب من الميناء المُدمر، متذكرين أولئك الذين لقوا حتفهم في أعنف انفجار ضرب البلاد. والتزم الحاضرون دقيقة صمت الساعة 6:08 مساءً وهو توقيت الانفجار. دقت أجراس الكنائس وأذنت مكبرات الصوت في المسجد للصلاة. وردد البعض شعارات مناهضة للحكومة، وحمل البعض الآخر لافتات ضد القادة السياسيين.