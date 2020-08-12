شاهد: غواصون متطوعون ينتشلون المخلفات المتراكمة في مياه ستوكهولم

تقوم مجموعة من الشبان في السويد بحملة لتنظيف مياه العاصمة ستوكهولم، حيث يعمل غواصون متطوعون على انتشال المخلفات، التي تترواح من بطاريات القوارب إلى الدراجات وصولاً حتى السيارات.

ويقوم الشبان بتنظيف المجاري المائية في المدينة من النفايات في مبادرة بدأ بتنظيمها فريدريك جوهانسون منذ عامين، في محاولة لتحسين البيئة البحرية.