دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ نصف النهائي لأول مرة في تاريخه

بلغ لايبزيغ الألماني الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الخميس على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة.

وسجّل الإسباني دانيال أولمو (50) والأميركي تايلر أدامس (88) هدفي لايبزيغ، والبرتغالي جواو فيليكس (71 من ركلة جزاء) هدف أتلتيكو.

وسيلعب لايبزيغ في المربع الذهبي مع باريس سان جرمان الفرنسي المتأهل الأربعاء بعدما قلب تأخره بهدف أمام أتالانتا الإيطالي حتى الدقيقة الأخيرة إلى فوز 2-1.

ويلتقي برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني الجمعة، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي السبت في اللقاءين الأخيرين من الدور ربع النهائي.