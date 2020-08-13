اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل: أبرز ردود الفعل العربية والدولية

حيّت وزارة الخارجية الفرنسية اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وقال كبير دبلوماسييها في بيان إن الدولتين شريكتان أساسيتان لفرنسا في المنطقة.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان أن "تعليق إسرائيل ضمّ أراض فلسطينية من الضفة الغربية خطوة إيجابية يجب أن تتحول إلى إجراء دائم".

الأردن: الاتفاق مرتبط بما ستقوم به إسرائيل مستقبلاً

اعتبر الأردن أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيكون مرتبطاً بما ستقوم به إسرائيل لاحقاً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقال الصفدي في بيان "أثر الاتفاق (...) سيكون مرتبطاً بما ستقوم به إسرائيل. فإن تعاملت معه حافزاً لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديدا لأمن المنطقة برمتها".

بايدن يرحب

رحّب المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الخميس باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، واعتبره "خطوة تاريخية" ستساعد على تخفيف التوتر في المنطقة.

وقال نائب الرئيس السابق المتمرس بالعلاقات الخارجية في بيان حول الاتفاق الذي أعلنه منافسه الرئيس دونالد ترامب "اليوم، قامت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بخطوة تاريخية لجسر الانقسامات العميقة في الشرق الأوسط".

وأضاف بايدن "عرض الإمارات الاعتراف بشكل علني بدولة اسرائيل عمل مرحب به وشجاع وفعل سياسي مطلوب بشدة"، وسيساعد على ضمان أن تبقى إسرائيل جزءاً "لا يتجزأ" من الشرق الأوسط.

"خيانة للقدس"

رفضت الرئاسة الفلسطينية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل معتبرة أنه "خيانة للقدس" بحسب ما ذكرته فرانس برس.كما دعت إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية.

وأكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان متلفز على التلفزيون الرسمي أن الاتفاق "نسف المبادرة العربية للسلام"، وهو "خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانا على الشعب الفلسطيني.

في السياق قررت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني لدى دولة الإمارات بعد الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "خيانة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان رسمي "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الاماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".

البحرين "ترحّب"

رحّبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة أميركية، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرة أنّ "الخطوة التاريخية" ستسهم في "تعزيز الاستقرار" في المنطقة.

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

جونسون: "خبر جيّد للغاية"

غرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عبر حسابه في توتير، قائلاً إن قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما "خبر جيد للغاية".

وأضاف جونسون "كنت آمل بشدة ألا يتم قرار الضم في الضفة الغربية وموافقة اليوم على تعليق هذه الخطط هي خطوة مرحب بها، نحو شرق أوسطي أكثر سلاماً".

غوتيريش "يرحب": متحدث

قال متحدث في الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحب بأي مبادة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أول تعليق يصدر من جانب المؤسسة الدولة على اتفاق التطبيع بين الإمارت وإسرائيل.

قال متحدث في الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحب بأي مبادة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أول تعليق يصدر من جانب المؤسسة الدولة على اتفاق التطبيع بين الإمارت وإسرائيل.

حماس ترفض

أكدت حركة حماس الفلسطينية الخميس "رفضها وإدانتها" لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أمريكية.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاسم متحدثاً لوكالة فرانس برس أن الاتفاق "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه"، و"يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر

السيسي "يثمّن"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إنه "يثمن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي وتعليق خطة ضمّ الأراضي الفلسطينية" الذي أعلن عنه الرئيس ترامب بشكل مفاجئ.

وكتب تغريدة على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبراً أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".