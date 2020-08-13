تيك توك تحظر حساب الكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه

يبدو أن المنصات الرقمية الموجودة على الإنترنت لن تسع للكوميدي الفرنسي ديودونيه مبالا مبالا، المثير للجدل، على كثرتها. إذ بعد يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام، حظر تيك توك، الأربعاء، حساب الفرنسي أيضاً.

وقالت متحدثة باسم تيك توك بفرنسا لوكالة فرانس برس " إن حساب ديودونيه حُظر من المنصة" دون أن توضح أسباب الحظر. وذكرت تيك توك أن "لديها سياسة إشراف صارمة للغاية وأن كل المحتوى الذي لا يتوافق مع قواعدها محظور من التطبيق".

ورحب المندوب الوزاري المعني بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية المثليين، فريديريك بوتير، بالخطوة التي اتخذتها تيك توك وكتب على حسابه في تويتر "أحيي قرار تيك توك بحظر ديودونيه من شبكتها."

وطلب من تويتر أن تحذو حذو تيك توك مغرداً "..تويتر فرنسا ماذا تنتظرون..". وتضمنت التغريدة حساب تويتر الفرنسي وحساب مديرة سياسات موقع تويتر بفرنسا أوديري هربلين.

ولم يتبقَّ لديودونيه تواجداً في مواقع التواصل الاجتماعي غير حساب له على تويتر وآخر على موقع تلغرام.

وكانت شركة "غوغل" قامت بحظر قناة يوتيوب الكوميدي المثير للجدل في نهاية حزيران/يونيو الماضي بسبب ما رأت فيه "انتهاكات متكررة" لأنظمة المنصة.

كما أعلنت مجموعة "فيسبوك" في الرابع من الشهر الحالي أنها حظرت نهائياً من "فيسبوك" و"إنستغرام" حسابات مبالا مبالا بسبب تضمّن المواد التي ينشرها عبرهما "محتوى ساخراً من ضحايا محرقة اليهود"، و"تعابير مجرّدة من الإنسانية بحق اليهود".

وقال ناطق باسم المجموعة حينها أنه "تماشياً مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا" من شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأضاف "إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائماً بكثير من العناية، لكن لا مكان على فيسبوك وإنستغرام للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم".

وكان لدى ديودونيه نحو 1,3 مليون متابع عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" و400 ألف مشترك في قناته على "يوتيوب".