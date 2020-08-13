فيروس كورونا: مقاطعة إسبانية تمنع التدخين في الأماكن العامة

حظرت مقاطعة غاليسيا الإسبانية التدخين في الأماكن العامة، بسبب موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.

وسجلت المقاطعة يوم الأربعاء 816 إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 103 حالات عن اليوم السابق، بحسب بيانات أدلى بها وزير الصحة.

وقد نًشرت تفاصيل الإجراءات الجديدة في الجريدة الرسمية "غاليسيان غازيت"، وينص التعميم على منع التدخين ما لم يتم الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.

ويأتي هذا الإجراء بعد توصيات طرحها المجمع الإسباني لعلم الأوبئة، هذا وتواردت الأنباء عن احتمال فرض هذا الحظر في مقاطعات ومدن أخرى.

وتعتبر إسبانيا من بين أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين 326612 حالة، توفي منها 28581 شخصا، بحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.