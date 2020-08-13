فيديو: إعلان لمطعم شورما بمكة "يستعرض فتيات" يغضب سعوديين ودعوات لإغلاقه

لم يستسغ سعوديون إعلانا تسويقيا لأحدة مطاعم الشورما في مكة المكرمة بعدما ظهرت فيه نساء بشكل غير مبرر ولا يتناسب ونوع المنتج المسوق له حسبهم.

وانتقد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر الطريقة التي اعتمد عليها الإعلان في اظهار نساء بشكل "استعراضي" رأوا فيه استفزازا لتقاليد وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

ويظهر في إعلان فتيات وهن يرتدين قبعات داخل مطعم الشورما ويحملن هواتف ذكية قبل أن يدخل أحد الزبائن رفقة طفلة صغيرة، لتقوم إحدى الفتيات بخدمة الزبون عن طربق تقطيع الشورما.

واعتبر أحد المغردين أن هذا الإعلان هو "اسوأ إعلان في القرن الواحد والعشرين..فوضى ومليان أشياء غريبة وغلط.....".

فيما كتب حساب يحمل اسم مروان "..بدات موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزباين..".

فيما كتتبت روان "الشغل مو عيب وكنا نبغى نوصل احنا كسعوديات فخر لبلادنا...بس ماتوصل انه تقطع شاورما وفل ميك اب....طريقة سيئه جداً لجذب الزباين...".

فيما غرد آخر مستغربا "...ما عندهم الا شورما بس .. قسم ازياء هذا ولا مطعم..."

وتظهر في إحدى لقطات الإعلان فتاة المطعم وهي تشحذ سكين وترمق إلى الطفلة الصغيرة بنظرة حادة، ليتملك الخوف الطفلة التي تظهر وهي تحاول الإختباء خلف والدها، كمشهد وجده الكثيرون غير مفهوم.

ودعا مغردون عبر هاشتاغ مطعم مكة يستعرض بالفتيات إلى "غلق المحل" و "..محاسبتهم وجلدهم...عشان يوقفون عند حدهم وكل وحده يحترم الذوق العام..".