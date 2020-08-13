شاهد: الأسد يصاب بوعكة صحية خلال كلمة أمام مجلس الشعب

بعد تعرضه لوعكة صحية خلال كلمة كان يلقيها أمام أعضاء مجلس الشعب، توقف الرئيس السوري بشار الأسد (55 عاما) لبضع دقائق عن الكلام.

دقائق عدة، وعاد الأسد ليكمل خطابه على وقع التصفيق وهتاف "بالروح بالدم نفديك يا بشار". وبرّر توقفه عن إلقاء كلمته بانخفاض ضغطه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "كلمة الرئيس تخللها توقف لبضع دقائق بسبب تعرضه لحالة هبوط خفيف في ضغط الدم، قبل أن يعود ليستأنف كلمته، بشكل طبيعي".

وجرت العادة أن يلقي الأسد كلمته في مقر مجلس الشعب في وسط دمشق، في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه، لكن بسبب تدابير التباعد الاجتماعي مع تفشي فيروس كورونا، انتقل أعضاء مجلس الشعب الى القصر الرئاسي.