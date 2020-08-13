شاهد: ماعز يغامر على لوح التجذيف في ولاية آيداهو الأميركية

التجذيف من بين النشاطات التي يقوم به هذا الماعز الذي يبلغ خمس سنوات من العمر، بالإضافة طبعاً إلى التنزه وركوب السيارة. وتقول مالكته أليسا كيلي، وهي من سكان بويز (ولاية آيداهو الأميركية) ، وتطلق عليه اسم "السيد مايهيم" إنه قام بأكثر من 20 رحلة على لوح التجديف إلى جانبها وأنه سقط مرتين في بداية المغامرات...