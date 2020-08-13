فرنسا وتركيا واليونان: مقارنة بين قدرات الجيوش الحليفة في المتوسط

يزداد التوتر بين كل من اليونان وتركيا بمياه البحر الأبيض المتوسط في ظل مساعي أنقرة التنقيب عن مصادر للطاقة في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء إن بلاده "طورت حضورها البحري العسكري رداً على التحركات التركية في المتوسط" مضيفاً أن الحكومة وضعت القوات "في حالة من التأهب".

وعلى الرغم من تأكيدات أنقرة بأنها تسعة لحل الخلاف دبلوماسياً، إلا ان أنشطتها دفعت فرنسا إلى تعزيز تواجدها بشرق المتوسط عبر إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرطاقة البحرية "لافاييت" بصورة مؤقتة.

وقالت باريس إن قرارها يأتي بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان لوقف أنشطة التنقيب التركية بالمنطقة.

الوضع الحالي يترك ثلاث قوى عسكرية في حالة تواجد إن لم يكن التأهب في شرق المتوسط مما يدعونا لإلقاء نظرة على الإمكانيات العسكرية لكل منها.

فرنسا

يحتل الجيش الفرنسي المركز السابع عالمياً من حيث القوة والعتاد طبقاً لموقع globalfirepower.com الأمريكي المتخصص في تقييم القوى العسكرية للدول.

ويبلغ إجمالي القوة العسكرية البشرية الفرنسية 451,635 فرداً في حالة التعبئة العامة من بينهم 183,635 جنود احتياط.

وتمتلك فرنسا 528 دبابة و6,028 مركبة مدرعة و109 مدفعية ذاتية الدفع و12 مدفعية بشرية الدفع و13 عارض للصواريخ.

جوياً، تملك فرنسا 269 طائرة مقاتلة و589 مروحية و62 مروحية مقاتلة.

بحرياً، تتضمن الترسانة الفرنسية أربع حاملات للطائرات و11 مدمرة و11 فرطاقة و9 غواصات و17 دورية من الحرس و17 وحدة مختصة بحروب الألغام.

وتبلغ ميزانية الجيش الفرنسي السنوية 41,5 مليار دولار أمريكي.

طائرات رافال فرنسية أ ب

تركيا

يحتل الجيش التركي المرتبة الحادية عشرة من حيث القوة بين جيوش العالم وفقاً لـglobalfirepower.com.

وتتفوق تركيا من حيث إجمالي القوة البشرية العسكرية الفرنسية حيث يبلغ إجمالي أفرادها 735 ألفاً في حالة التعبئة العامة.

وتمتلك تركيا 2,622 دبابة و8,777 مركبة مدرعة و1,278 مدفعية ذاتية الدفع و1,260 مدفعية بشرية الدفع و438 عارض للصواريخ.

جوياً، تملك تركيا 206 طائرة مقاتلة و497 طائرة مروحية و100 طائرة مروحية مقاتلة.

بحرياً، تتضمن الترسانة التركية 16 فرطاقة و12 غواصة و35 دورية من الحرس و11 وحدة مختصة بحروب الألغام دون أي حاملات للطائرات أو مدمرات.

وتبلغ الميزانية العسكرية التركية السنوية 19 مليار دولار أمريكي.

الجيش التركي أ ب

اليونان

يحتل الجيش اليوناني المرتبة الـ33 من حيث القوة بين جيوش العالم وفقا لـglobalfirepower.com.

ويبلغ إجمالي القوة العسكرية البشرية اليونانية 750 ألفاً في حالة التعبئة العامة.

وتمتلك اليونان 1,355 دبابة و3,691 مركبة مدرعة و547 مدفعية ذاتية الدفع و463 مدفعية بشرية الدفع و152 عارض للصواريخ.

جوياً، تمتلك اليونان 231 طائرة مروحية و29 طائرة مروحية مقاتلة دون طائرات مقاتلة.

بحرياً، تتضمن الترسانة اليونانية 13 فرطاقة و11 غواصة و35 دورية من الحرس وأربعة وحدات مختصة بحروب الألغام دون أي حاملات للطائرات أو مدمرات.

وتبلغ الميزانية العسكرية اليونانية السنوية 4,8 مليار دولار أمريكي.