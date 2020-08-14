نصر الله: "قاسم سليماني كان موجوداً معنا في غرفة العمليات طوال حرب تموز"

قال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب ذكرى نهاية حرب لبنان 2006، التي تعرف بحرب تموز، إن قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، كان موجوداً في غرفة العلمليات مع الحزب طوال أيام الحرب.

وأضاف حسن نصر الله أن لبنان نجح بإرساء ما سمّاه "معادلة الردع" مشيراً إلى أن "الإسرائيليين يعرفون المعادلة ويخشون منها".

ونوّه نصر الله إلى أن لا شيء يحمي لبنان منذ 14 عاماً إلا المقاومة، مشيراً إلى أن الانتصار الذي حققته في حرب تمّوز هو الذي قدّم "الاستقرار والثبات والهدوء" على الحدود الجنوبية.

اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

فيما يتعلق بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترامب أمس حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، قال نصر الله "نحن لم نفاجأ بما قام به بعض الحكام الإماراتيين"... مضيفاً "أصلاً التطبيع موجود والطائرات رايحة جايي".

ورأى نصر الله أن الحاجة إلى الإعلان عن التطبيع "حاجة أميركية، لأن الولايات المتحدة فشلت في مشاريع عدّة، وأن التوقيت له علاقة بالانتخابات، والإعلان يقدم خدمة شخصية لترامب ونتنياهو".

وقال نصر الله أن نتنياهو يمرّ في أضعف مرحلة من حياته السياسية، مضيفاً أننا "سنشهد العديد من اتفاقات السلام التاريخية في الفترة المقبلة" بعد "إشارة من كوشنر (جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي).