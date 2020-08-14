محمد بن زايد رجل الإمارات القوي الذي طبّع العلاقات مع إسرائيل

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أنجز الخميس اتفاق تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، هو رجل الإمارات القوي الذي يقف وراء الصعود الدبلوماسي لبلاده منذ سنوات، ويعتبر الحاكم الفعلي لها.

وقد كتب الشيخ بن زايد الذي يشغل أيضا منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه على "تويتر" مساء اليوم أن الاتفاق ينص على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".

ومنذ مرض أخيه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قبل نحو ست سنوات، برز نجم الشيخ محمد، حاكم إمارة دبي، وأصبح ينظر إليه على نطاق واسع على أنّه الرئيس المقبل.

وفي مذكرة دبلوماسية أمريكية سرّبها موقع ويكيليكس وتعود الى 2009، وصف السفير الأميركي السابق في الإمارات العربية المتحدة ريتشارد أولسون الشيخ محمد بأنه "الرجل الذي يحكم الإمارات".

وتلقّى الشيخ محمد تدريبا عسكريا، وهو يهوى كرة القدم. وكان القوة المحركة وراء الكواليس في أبوظبي، عاصمة الإمارات، طوال السنوات الماضية، منذ إصابة الشيخ خليفة بجلطة دماغية في 2014.

ويختار الشيخ محمد عدم الحديث علنا، ويميل إلى عدم الظهور الإعلامي. ولكنه يعتبر وراء قرار بلاده في عام 2015 إرسال قوات عسكرية إماراتية إلى اليمن، في أول حملة تاريخية خارجية لبلاده منذ تأسيسها عام 1971.

أصبح وليا للعهد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو ثالث أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، بعد وفاة والده.

ولد في أبوظبي في 11 آذار/مارس 1961، وأرسل إلى مدرسة عسكرية في بريطانيا، وتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.

رجل عسكري

تدرّج في مناصب عسكرية في القوات المسلحة الإماراتية من طيار في القوات الجوية، إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويصفه دبلوماسيون في أبوظبي بأنّه الرجل القوي، وقد تمكن من نسج علاقات وطيدة في العواصم الدولية، خصوصا الغربية، إلى أن طبّع العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من مؤشرات عدة على حصول تقارب بين البلدين.

لكن رغم هذه المؤشرات، شكّل الإعلان اليوم مفاجأة. يعتبر الكثيرون أن الشيخ محمد يقف وراء قرار بلاده الانخراط في حرب اليمن في إطار تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتعرّض التحالف لانتقادات دولية بسبب الغارات الجوية التي استهدفت أسواق ومستشفيات، وتسببت بالكثير من القتلى في اليمن.

وقد أعلنت الإمارات العام الماضي الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى السياسة، وسحبت عددا كبيرا من قواتها من هذا البلد والإمارات هي الداعم الرئيسي لقوات الانفصاليين في جنوب اليمن حيث أنّها قامت بتدريب وتسليح هذه القوات.

لكن الانفصاليين أعلنوا أخيرا التخلي عن الإدارة الذاتية في الجنوب والعودة الى التحالف مع السعودية.

"بلاد التسامح"

ويقدّم الشيخ محمد بلاده على أنّها مكان "للتسامح" بين الأديان المختلفة تسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في غالبية الدول الخليجية الأخرى. ودعا البابا فرنسيس لزيارة بلاده. ولبى الحبر الأعظم الدعوة في شباط/فبراير 2019 في أول زيارة لبابا إلى شبه الجزيرة العربية، مهد الاسلام. وأقام قداسا هناك.

ولكن الشيخ محمد اتبع في بلاده سياسة تعزيز قبضة الأمن، بحسب مراقبين. ويرى هؤلاء أنّه العقل المدبر لعملية التضييق على الإسلاميين في السنوات الأخيرة، مع أحكام طويلة بالسجن على عشرات بسبب تهم وجهت لهم بالعمل لصالح جماعات متطرفة.

وتحت قيادته، عززت أبوظبي علاقاتها التجارية والسياسية في المنطقة، حتى مع إيران. ولكنها وقفت الى جانب الولايات المتحدة والسعودية ضد إيران.

يقيم محمد بن زايد علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يصغره ب25 عاما. وأقدما معها على قطع علاقاتهما مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمين إياها بالتقرب من إيران وبدعم الإخوان المسلمين.

الشيخ محمد مشجّع لكرة القدم ويترأس ناديا محليا في مدينة العين التي يتحدّر منها والده، وهي ثاني أكبر مدينة في إمارة أبوظبي. متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ولديه أربعة أولاد وخمس بنات. ويهتم بالشعر ويحب الصيد.