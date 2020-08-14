بيلاروس تسلم 32 "مرتزقا" إلى روسيا بعد احتجازهم

أعلنت روسيا الجمعة أن 32 من مواطنيها عادوا بأمان إلى البلاد بعد أن احتجزتهم السلطات في بيلاروس قبيل الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد هناك باعتبارهم "مرتزقة" تم إرسالهم لزعزعة الاستقرار.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان إن "32 مواطنا روسياً اعتقلوا في وقت سابق في بيلاروس عبروا الحدود وهم الآن في روسيا". وأضاف أن مواطنا روسيا آخر يحمل الجنسية البيلاروسية بقي هناك.

وجاء البيان بعدما أعلنت بيلاروس أواخر تموز/يوليو قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 آب/اغسطس أنها اعتقلت 33 روسيا في منتجع صحي خارج مينسك.

وأفاد جهاز الأمن البيلاروسي أنهم مقاتلون ينتمون إلى منظمة " فاغنر" العسكرية الخاصة التي يحيط بها كثير من الغموض وتفيد تقارير بأنها ممولة من قبل شخص مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتقد أن عناصر المنظمة منخرطون في نزاعات عدة في الخارج بما في ذلك في سوريا أوكرانيا.