ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات سيتم في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّ اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي وجّه ترامب الشكر إلى كلّ من نتنياهو والشيخ محمد بن زايد، واصفا إياهما بـ "الشخصين الرائعين على رؤيتهما ومزاياهما القيادية". وأضاف ترامب "أتطلّع إلى الترحيب بهما قريباً جدّاً في البيت الأبيض للتوقيع رسمياً على الاتفاق. على الأرجح سيحدث هذا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. سيأتيان إلى واشنطن".

كما قال ترامب إنّه بموجب الاتّفاق الإسرائيلي-الإماراتي تمّ "صرف النظر" عن خطّة الدولة العبرية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، في تصريح أثار لُبساً ممّا استدعى تدخّل السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان لتوضيح ما قصده سيّد البيت الأبيض.

من جهته أوضح فريدمان الذي كان واقفاً إلى جانب ترامب أن مشروع الضمّ "لم يُصرف النظر عنه نهائياً". وتابع أنّ "الصياغة تمّ اختيارها بعناية من جانب الأطراف المعنية، تعليق مؤقّت، لم يُصرف النظر عنها (خطة الضمّ) نهائياً".

كما أعلن ترامب أنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد إبرام مزيد من اتفاقيات السلام. وقال "لدينا أشياء أخرى مثيرة للاهتمام تجري مع دول أخرى، وهي مرتبطة أيضاً باتفاقات سلام". وأضاف "ستكون هناك الكثير من الأخبار المهمّة في الأسابيع المقبلة. أنا متأكّد من أنّكم ستكون منبهرين جداً".

وكان مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر قد قال في وقت سابق الخميس إنّ هناك "احتمالاً كبيراً جداً" أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات بينهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.