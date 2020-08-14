بريطانيا تدرج المسافرين القادمين من فرنسا وهولندا على قائمة الحجر الصحي

أدرجت مساء الخميس بريطانيا جميع المسافرين القادمين من فرنسا على قائمة الدول التي من الضروري أن يخضع المسافرين الوافدين منها لعزل لمدة 14 يومًا بسبب مخاطر عودة انتشار فيروس كورونا المستجد فيها. إعلان المملكة المتحدة يضع خطط عشرات الآلاف من المصطافين في حالة من عدم اليقين.

وقالت الحكومة البريطانية في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه تم حذف فرنسا من قائمة الدول المستثناة من متطلبات الحجر الصحي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا التي ارتفعت بنسبة 66 بالمئة خلال الأسبوع الجاري. كما أضافت بريطانيا كل من هولندا ومالطا وموناكو وجزر أوروبا وتركس وكايكوس الكاريبية إلى قائمة الحجر الصحي الإجباري.

وقال وزير الدولة لشؤون النقل غرانت شابس في تغريدة على تويتر "إذا وصلت إلى المملكة المتحدة بعد الساعة 04:00 من يوم السبت من هذه الوجهات ، فستحتاج إلى عزل نفسك لمدة 14 يومًا". وأضاف أن الخطوة تهدف إلى "إبقاء معدلات الإصابة منخفضة".

وتعد فرنسا واحدة من أفضل وجهات العطل للمسافرين البريطانيين، غير أن باريس شهدت الخميس 2524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى زيادة يومية منذ رفع إجراءات الإغلاق في الـ 11 مايو- أيار الماضي.

وفي الفترة من 3 إلى 9 آب/أغسطس الجاري، سجلت فرنسا معدل إصابة آسبوعية بالفيروس التاجي بلغت 15 حالة لكل 100 ألف شخص. كما أعلنت هولندا ومالطا عن معدلات إصابة بلغت 19 و35 على التوالي. من جهتها أخذت أعداد الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا في الارتفاع.