شاهد: إسرائيل تختبر نظام دفاع صاروخي جديد بنجاح

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها أجرت تجربة ناجحة لمنظومة دفاع صاروخي متطورة قادرة على التصدي للهجمات الباليستية طويلة المدى ليلة الأربعاء-الخميس وقد أجري الاختبار بمشاركة وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وقال موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي: "يأتي اختبار الطيران هذا بعد 20 عاماً، عندما نشرنا نظام سلاح "آرو" (قوس) وسلمناه إلى سلاح الجو الإسرائيلي ".

وأضاف باتيل: " إن إيران هي التهديد الأكبر لكن "آرو" يمكن أن تتعامل أيضاً مع الهجمات القادمة من العراق وسوريا وأماكن أخرى".

وقال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي إن اختبار التحليق الناجح لصاروخ آرو-2 الإعتراضي كان جزءاً من الجهود التكنولوجية الإسرائيلية التي "تؤكد أننا سنكون دائماً متقدمين بخطوة على أعدائنا".

صناعات الفضاء الإسرائيلية

قامت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، بتطوير المنظومة بمساعدة شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطيران ودخلت حيز التشغيل في يناير/ كانون ثاني 2017. ويجري استخدام "آرو-2" في السنوات الأخيرة لمواجهة الصواريخ السورية.

ويعتبر صاروخ "آرو-2" ، جزء من منظومة متعددة الطبقات طورتها إسرائيل للتصدي للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي تُطلق من قطاع غزة ولبنان، وكذلك صواريخ إيران بعيدة المدى. وتشمل المنظومة أيضا القبة الحديدية وديفيدز سلنغ ومنظومة "آرو-3" القادرة على الدفاع ضد التهديدات القادمة من خارج الغلاف الجوي.

وتم تصميم منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، للتعامل مع حرب مستقبلية مفترضة، ستستهدف إسرائيل بنيران صواريخ هائلة، وقد صممت منظومة أرو لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ القادمة من خارج الغلاف الجوي.