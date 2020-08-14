نيوزيلندا تمدد الإغلاق الجزئي المفروض على أوكلاند بسبب كورونا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على العاصمة أوكلاند بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة 12 يوماً إضافياً.

ويأتي الإعلان بعد تسجيل إصابة 30 شخصاً بالفيروس لأول مرة منذ مرور 102 يوماً قضتهم نيوزيلندا دون تسجيل أي إصابات محلية جديدة.

وقالت أردرن إن تمديد الإغلاق الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي سيمنح السلطات المزيد من الوقت لمواجهة بؤرة الفيروس الجديدة بالإضافة إلى عزل المصابين الجدد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد تمكنا سوياً من التخلص من كوفيد-19 من قبل. تمكنا من إبعاده لمدة 102 يوماً، فترة أطول من أي دولة أخرى.

"كنا رواداً على مستوى العالم في استجابتنا للفيروس والنتيجة كانت إنقاذ العديد من الأرواح واقتصادنا انطلق بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. يمكننا فعل كل هذا مرة أخرى".

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الحالات الجديدة مرتبطة بمسافرين دخلوا نيوزيلندا مؤخراً، إلى أن الاختبارات لم تثبت وجود صلة بينهم وبين المصابين الجدد، مما دفع السلطات إلى التحقيق فيما إذا كان عمال الشحن هم مصدر الإصابة الجيدد بعد تسجيل إصابات بين موظفين في منشأة لتخزين المواد الغذائية.

كذلك يحقق المسؤولون في إمكانية بقاء الفيروس على قيد الحياة داخل شحنات الطعام المجمدة المستوردة من الخارج وهو سيناريو يرون أنه أقل احتمالاً.