شاهد: أقدم قرية نموذجية مصغرة في العالم تعيد فتح أبوابها في بريطانيا

أعادت قرية بيكونسكوت النموذجية المصغرة في بيكونسفيلد البريطانية افتتاح أبوابها أمام الزوار في حزيران/يونيو بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق .
القرية يعود تاريخها إلى عام 1929، وتعد أقدم نموذج لقرية في العالم.
خلال 91 عاماً لم تغلق القرية أبوابها قبل أن يجبرها وباء كوفيد 19 على ذلك، ولم تتغير القرية رغم تغير العالم من حولها طوال تسعة عقود.
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