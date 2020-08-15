مخاوف من إصابة 550 شخصا بكورونا بعد ترددهم على ناد للتعري

حذرت سلطات الصحة العامة في مدينو تورونتو الكندية الجمعة من احتمال إصابة حوالي 550 شخصًا بفيروس كورونا المستجد بعد ترددهم على ناد للتعري في أب/أغسطس الجاري.

ويأتي التحذير بعد تأكد إصابة موظف يعمل في نادي Brass Rail Tavern بفيروس كوفيد-19.

ولم يتم تحديد هوية الشخص المصاب، لكن الصحة العامة في تورونتو حثت كل من كان "على اتصال وثيق" مع الشخص المعني على عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا وإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي.

كما نصحت السلطات جميع الذين ترددوا على المكان خلال الفترة المحددة "بمراقبة أنفسهم بحثا عن أعراض كوفيد-19 لمدة 14 يومًا بعد زيارتهم النادي الأخيرة.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المدينة الكندية مثل هذا التحذير منذ أن سمحت السلطات بإعادة فتح النوادي الليلية والمطاعم مع الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي في 31 تموز/يوليو الماضي.

ومنذ الـ 12 آب/أغسطس الجاري سجلت تورونتو أكثر من 15500 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1100 حالة وفاة. وتفرض المدينة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي المحددة بمترين.

هذا وانخفضت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في كندا بشكل كبير خلال الشهر الماضي ولكن تبقي أونتاريو المقاطعة التابعة لتورنتو المدينة الأكثر تضررًا في البلاد بعد كيبيك.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير الجمعة إن حدود البلاد مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة على الأقل لمدة شهر آخر.