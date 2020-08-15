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أستراليا

سمكة "تقتل" صيادا في أستراليا

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بقلم:  يورونيوز
A fisherman standing in the ocean adjusts his nets at sunset on the shoreline of Djibouti city, Djibouti
A fisherman standing in the ocean adjusts his nets at sunset on the shoreline of Djibouti city, Djibouti   -   حقوق النشر  Ben Curtis/AP2008
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توفي صياد سمك يبلغ السادسة والخمسين في أستراليا بعدما ارتطمت به سمكة وثبت إلى مركب كان على متنه على ما أعلنت الشرطة المحلية السبت.

وأوضحت شرطة الأقليم الشمالي في أستراليا "كان الرجل يصطاد السمك مع أفراد من عائلته وأصدقاء له في مرفأ داروين عندما ضربته سمكة ضخمة عند مستوى الصدر".

وعادت المجوعة إلى الشاطئ حيث حاول المسعفون في المكان إنعاشه.

وأضافت الشرطة "للأسف فارق الرجل الحياة. يبدو هذا حادثا مؤسفا أثار صدمة كبيرة في نفوس الأشخاص الذين كانوا على متن المركب وأفراد عائلة الرجل وأصدقائه".

ولم يتضح على الفور نوع السمكة.

وفي حادث شبيه حصل في منطقة قريبة العام 2018 نجت امرأة كانت تصطاد السمك بعدما أصابتها سمكة ماكريل بجرح عميق في عنقها.