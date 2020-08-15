الأردن سيتجنب الحظر الشامل ويكتفي بعزل المناطق التي يتفشى فيها كوفيد19

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة السبت إن حكومة بلاده قررت عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع تجنب الحظر الشامل لما له من آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية على المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ الجمعة الفائت بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء.

وسجل الأردن حتى اليوم 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة فقط بحسب الأرقام الرسمية.

وقال العضايلة في مؤتمر صحافي بعد إجتماع ل"خلية أزمة كورونا" برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه "تم خلال إجتماع اليوم وضع معايير تخص كل محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف العضايلة، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة "بالتالي لن يكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلي في هذه المرحلة بل ستتخذ قرارات عزل وإغلاق من الآن فصاعداً على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق أو حتى على مستوى المباني، كما يتم (العمل به) حالياً".

وأوضح أنه "تم إتخاذ هذا القرار حتى لا نصل إلى الحظر الشامل ونحول دون زيادة فرص إنتشار العدوى وإنتقال الوباء"، مشيراً إلى أن "الحظر الشامل له آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية على المواطنين نود أن نتجنبها".

من جهته، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية خلال المؤتمر أنه "في ضوء إرتفاع الإصابات خاصة في مدينة الرمثا (الواقعة في محافظة إربد 89 كلم شمال عمان بالقرب من الحدود مع سوريا) فقد تقرر عزلها عن باقي مدن محافظة إربد وعن باقي محافظات المملكة إعتباراً من الساعة السادسة من صباح الاثنين المقبل".

وأضاف أن "ساعات الحظر في الرمثا ستصبح من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً مع إستمرارية حرية الحركة ونشاطات المنشآت في الرمثا خلال النهار كما هي الحال الآن".

وبحسب الفراية فإن "هذا الإجراء اتخذ لحماية أهالي الرمثا ومنع انتشار الوباء في باقي مدن محافظة إربد والمملكة، والمحافظة على الحالة الوبائية على مستوى الوطن".

ولفت وزير الصحة الأردني سعد جابر الى تسجيل 75 إصابة محلية منذ الجمعة الماضي، مشيرا إلى ان "هذه الأرقام مقلقة"، داعيا المواطنين إلى التزام تعليمات التباعد ووضع الكمامات "من اجل حماية المجتمع".

وقرر الأردن الأربعاء إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة اسبوع اعتبارا من الخميس بعد تسجيل 25 إصابة خلال يومين في صفوف العاملين في المركز الحدودي.

واعتبارا من السبت، فرض الأردن وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة ويواجه غير الملتزمين غرامات مالية تراوح بين 30 ونحو 300 دولار.