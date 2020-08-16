بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل.. ماكرون لعباس: استئناف المفاوضات "أولوية"

تشاور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً الأحد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكداً له أن استئناف المفاوضات مع اسرائيل يبقى "أولوية" بهدف "التوصل إلى حل عادل"، وذلك بعد أربعة ايام من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والامارات.

وكتب ماكرون على تويتر "تحدثت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. قلت له إنني عازم على العمل من أجل السلام في الشرق الاوسط".

وأضاف أن "استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل عادل يحترم القانون الدولي يبقى أولوية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس وفي شكل مفاجئ اتفاقاً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقوبل الاتفاق بانتقادات من القادة السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في وقت اعتبره فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تاريخي".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الأحد أن عباس أكد لماكرون أنه "ليس من حق الامارات أو أي دولة اخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وفي حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسنتخذ الموقف نفسه الذي اتخذناه تجاه الامارات، فنحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر".

وأضافت أن "الرئيس الفرنسي وجه دعوة للرئيس عباس لزيارة باريس، لاستكمال التشاور حول مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وقد أعرب (عباس) عن موافقته على هذه الدعوة، على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب".

والجمعة، رحب ماكرون بما اعتبره "قراراً شجاعاً من الإمارات العربية المتحدة"، آملاً "أن يساهم في إرساء سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي السياق نفسه، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقرار إسرائيل "تعليق ضم أراض فلسطينية"، ما يتيح في رأيه "استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي".