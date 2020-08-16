تنظيم القاعدة في اليمن يعدم طبيب أسنان لاتهامه بالتجسس

أعدم مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة طبيب أسنان يمنيا اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية والتسبب بتوجيه ضربات طائرات دون طيار أمريكية ضد أعضاء القاعدة، بحسب ما أعلن مسؤول محلي الأحد. وقال المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس إن التنظيم أعدم الطبيب مطهر اليوسفي السبت في مديرية الصومعة محافظة البيضاء وسط اليمن.

وبحسب المسؤول فإنه تم إطلاق النار على اليوسفي ثم صلبه وتعليقه على الجدران الخارجية للمركز الطبي الذي كان يعمل فيه.

وقال المسؤول إن عناصر القاعدة يعتزمون إعدام شخص آخر الأحد في الصومعة بتهمة التجسس.

وينشط التنظيم في مديرة الصومعة بعد تقلص نشاطه في جنوب اليمن. وبحسب المسؤول فإن تنظيم القاعدة اختطف في الأسابيع الماضية خمسة رجال وسبع نساء بتهمة رصد تحركات التنظيم مشيرا أنه يعتزم اعدامهم رغم جهود الوساطات القبلية.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة. وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في العام 2017.

واغتالت الولايات المتحدة زعيم التنظيم قاسم الريمي في غارة بطائرة مسيرة أميركية في اليمن في شباط- فبراير الماضي. وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق نار في كانون الأول- ديسمبر 2019 في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي.