دوري أبطال أوروبا: غارسيا يؤكد أن تجاوز بايرن سيتطلب "عملا بطوليا"

أكد رودي غارسيا مدرب ليون الفرنسي أن لا حدود لفريقه بعد إقصائه المفاجئ والمدوي لمانشستر سيتي الانجليزي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت، وأن تجاوز بايرن ميونيخ الالماني في المربع الذهبي سيتطلب "عملا بطوليا".

وتفوق ليون على رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا بنتيجة 3-1 في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث تستكمل المنافسات بنظام بطولة مصغرة والإقصاء من مباراة واحدة، بفضل هدفين قاتلين للبديل موسا ديمبيلي في الدقائق الأخيرة حيث بقي التعادل 1-1 سيد الموقف حتى الدقيقة 79.

وأتى انتصار النادي الفرنسي أمام سيتي المدجج بالنجوم والذي يعتبر من أغنى أندية العالم بعد مفاجأة إقصائه يوفنتوس بطل إيطاليا تسع مرات تواليا في ثمن النهائي. إلا أن المهمة أمام العملاق البافاري الأربعاء ستكون الأصعب بعد أن ذلّ الأخير برشلونة الإسباني باكتساحة بنتيجة 8-2 في ربع النهائي.

وقال غارسيا "نحن عرف من سنواجه. لقد أقصينا يوفنتوس الذي كان أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال ومانشستر سيتي الذي كان مرشحا أيضا". وتابع مدرب مرسيليا وروما الإيطالي السابق "سيكون الأمر مماثلا بالنسبة لبايرن، ولكن بناء على ما أظهره اللاعبون، فإنه بإمكاننا منطقيا أن نأمل في تجاوز دور آخر وهذا ما سنستعد من أجله".

أنهى ليون الدوري المحلي في المركز السابع وهي نتيجة مخيبة بالنسبة لثاني أغنى الأندية الفرنسية بعد باريس سان جرمان لذا الفوز بلقب دوري الأبطال هو أمله الوحيد والأخير للمنافسة أوروبيا الموسم المقبل.

بلغ ليون المسابقات القارية في المواسم الـ 23 السابقة جميعها إلا أنه لم يتجاوز أبدا نصف نهائي دوري الأبطال، وللمفارقة أن آخر مرة بلغ فيها هذا الدور كانت أيضا أمام بايرن عام 2010 حيث خرج خاسرا.

وقال غارسيا الذي تم تعيينه على رأس الجهاز الفني لليون في تشرين الأول- أكتوبر الفائت "الثقة تكبر في الفريق ولكن لن نكون المرشحين للفوز ومرة أخرى سيتطلب الأمر منا عملا بطوليا للتأهل".