رئيس أركان الجيش الإيراني: تعاملنا مع الإمارات سيتغير من الان فصاعدا

قال رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري إن أسلوب تعامل بلاده مع الإمارات العربية المتحدة سيتغير من الان فصاعدا بعد اتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال باقري: "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير ... إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج وتضرر أمننا القومي، ولو على نحو بسيط ، فسوف نحمل الإمارات المسؤولية ولن نتسامح في الأمر".

وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وأكد ترامب أن الإمارات وإسرائيل سيوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع، بينما