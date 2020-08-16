أكثر من 3300 إصابة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا خلال 24 ساعة

سجّلت فرنسا أكثر من 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية منذ أيار- مايو الماضي، وفقاً لبيانات رسمية نشرت على الإنترنت مساء السبت.

ووفقاً لهذه البيانات، تم تسجيل 3310 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس، و17 بؤرة جديدة للوباء. أما أعداد المرضى الذين استدعت حالتهم إدخالهم إلى أقسام العناية الفائقة فسجّلت ارتفاعاً طفيفاً (9 حالات جديدة أي بارتفاع نسبته 2,6 بالمئة.

وحصدت الجائحة لغاية السبت في فرنسا أرواح 30409 أشخاص من بينهم 19904 فارقوا الحياة في المستشفيات، وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.