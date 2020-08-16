إسبانيا تبدأ تطبيق إجراءات جديدة بمنطقتين لمواجهة موجة الوباء الثانية

دخلت إجراءات جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ في منطقتين بإسبانيا الأحد، وتشمل إغلاق النوادي الليلية وفرض حظر جزئي على التدخين في الأمكنة المفتوحة.

ومنطقتا لا ريوخا الصغيرة شمال البلاد ومرسية جنوب شرقها هما أول مدينتين إسبانيتين تفرض فيهما التدابير الجديدة التي كشفها وزير الصحة سلفادور إيلا الجمعة موضحاً أنها ستطبق على المستوى الوطني.

وتشمل الإجراءات إغلاق جميع النوادي الليلية وقاعات الرقص، فيما صارت المطاعم والحانات مجبرة على إغلاق أبوابها الساعة الأولى بعد منتصف الليل مع عدم السماح بدخول الزبائن بعد منتصف الليل.

وتم الحد من الزيارات في دور المسنين، ومنع التدخين في الأماكن المفتوحة ما لم يتم التزام مسافة أمان تبلغ مترين.

ويسري أيضاً منع التدخين في الشوارع في اثنتين من 17 منطقة تتمتع باستقلالية في إسبانيا، هما غاليثيا وجزر الكناري.

ومن المقرر أن تبدأ بقية حكومات الأقاليم تطبيق التدابير الجديدة في الأيام المقبلة.

وتنوي منطقة الباسك أن تعلن الاثنين "الطوارئ الصحية" التي تسمح لها بفرض تدابير أكثر صرامة للحد من التجمعات العامة وإعلان حجر في الأماكن حيث أخطار انتقال العدوى كبيرة.

وقضى حتى الآن نحو 29 ألف شخص جراء كوفيد-19 في إسبانيا التي أعلنت حال الطوارئ بين 14 آذار/مارس و21 حزيران/يونيو، ما أتاح للحكومة المركزية فرض قيود في أنحاء البلاد.

ومع رفع حال الطوارئ تدريجياً، صارت سلطات الأقاليم مسؤولة عن القيود، وقد تفاوضت وزارة الصحة معها لفرض تدابير جديدة تشمل كامل البلاد.

وتعد إسبانيا 47 مليون نسمة، وبلغ معدل الإصابات فيها 110 لكل مئة ألف من السكان، وهو الأعلى في أوروبا.