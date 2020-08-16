في تصعيد جديد .. تركيا تعلن توسيع عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط

أعلنت تركيا الأحد أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

وفي مذكرة نشرت الليلة الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز الموجودة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.

وقالت البحرية التركية في المذكرة "ننصح بشدة بعدم التوجه إلى منطقة التنقيب".

ويأتي اعلان أنقرة توسيع أنشطتها في أجواء من التوتر المتنامي في شرق المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في السنوات الماضية، اهتمام تركيا.

والأسبوع الماضي أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرق بحر إيجه، ما أثار غضب اليونان وقلق الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن تقوم "عروج ريس" التي نشرت بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية بأنشطتها حتى 23 آب/أغسطس.

والجمعة أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون عن تضامنهم مع اليونان ودعوا إلى خفض حدة التوتر.

والخميس عززت فرنسا التي توترت علاقاتها مع تركيا في الأشهر الماضية، وجودها العسكري في شرق المتوسط دعماً لأثينا.

وفي أجواء التوتر هذه، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان السبت عن استعداده للتحاور موضحاً أن بلاده لن تتراجع "أمام العقوبات والتهديدات".

والأحد، نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لمناورات بحرية في شرق المتوسط. وأظهرت اللقطات سفناً حربية تواكب سفينة المسح الزلزالي "برباروس خير الدين باشا" التركية.