شاهد: استمرار محاولات إخماد الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا

ما زالت حرائق الغابات بالقرب من لوس أنجلوس تستعر، وسط تحذيرات صدرت الجمعة من أن احتمال اندلاع حرائق جديدة وارد مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الرطوبة خلال موجة الحر على مستوى ولاية كاليفورنيا.

واندلعت حرائق غابات هائلة أدت إلى عمليات إخلاء شمال لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الجمعة، ومع ذلك لم تصدر أوامر إجلاء سكان جديدة.

تم احتواء الحريق بنسبة 12٪ فقط وبعد أن هدد أكثر من 5400 منزل، وأدى إلى تفحم أكثر من 18 ميلاً مربعاً (46.6 كيلومتر مربع) من الأشجار والنباتات.