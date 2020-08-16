شاهد: ألواح الثلج لتبريد مياه المسابح الخاصة في دبي

تزدهر أعمال شركة إماراتية تنتج ألواح الثلج الضخمة خلال هذا الصيف، الذي لا يمر عادياً، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

فكثير من سكان إمارة دبي الذين يقطنون عقارات فاخرة مزودة بمسابح خاصة آثروا أن يقضوا عطلهم بين أسوار بيوتهم، ولكن المنغص الأساسي بالنسبة لهم هو ارتفاع درجات الحرارة الكبير في البلاد.

ولهذه المعضلة وجدت شركة محلية حلولاً بتوريد ألواح ثلج ضخمة تضاف إلى مياة المسابح فتخفض ما بين 5-10 درجات مئوية من حرارة المياه.

يقول جيرين، مدير المبيعات في مصنع الخليج للثلج: "إن الطلب على الجليد، خاصة لحلول تبريد حمامات السباحة، يبدأ من شهر نيسان/ أبريل، والطلب مرتفع خلال هذا العام بسبب الوباء، فالناس لا يخرجون"، ويضيف جيرين: "البعض يطلب تخفيض الحرارة من 38 إلى 30 درجة، في حين يطلب البعض الآخر تخفيضها من 30 إلى 25 درجة، وبالتالي فإن عدد كتل الثلج اللازمة يعتمد على اليوم ذاته ودرجة الحرارة ".

يذكر أن الإمارات فرضت قيوداً صارمة بعد تفشي فيروس كورونا فيها بدأت برفعها مؤخراً، وسجلت الإمارات حتى الأحد إجمالي 64,312 حالة إصابة منها 364 وفاة و57,694 حالة شفاء، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات نقلاً عن وزارة الصحة الإماراتية.