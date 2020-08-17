زلزال بقوة 5.1 درجات يهز جزيرة هيدرا اليونانية دون وقوع ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هيدرا اليونانية في خليج سارونيك بالقرب من أثينا، وفقا لمعهد أثينا لرصد الزلازل. ولم يسفر الزلزال عن وقوع أي ضحايا أو أضرار بحسب السلطات.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع في الساعة 07,27 (04,27 ت غ) على عمق 90 كيلومترا وشعر به السكان في العاصمة اليونانية.

واليونان معرضة للزلازل، ويحدث كثير منها في عرض البحر. وسجل آخر زلزال في جزيرة خوس في بحر إيجه في تموز -يوليو 2017، وكان بقوة 6,7 درجات وأودى بشخصين. والزلزال الأشد خلال الأعوام الأخيرة سجل في منطقة أثينا عام 1999، وأودى بحياة 143 شخصا.