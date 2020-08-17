المئات يتظاهرون في مدريد رفضا لوضع الكمامة

على وقع هتافات "حرية"، تظاهر المئات الاحد في مدريد رفضا لوضع الكمامة الإلزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الاسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "الفيروس غير موجود" و"الكمامة تقتل" و"لسنا خائفين".

وقالت بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لانها تعتقد أن حكومات العالم أجمع تغالي في عدد الأشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة. وصرحت "إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب".

ولوحظ أن عددا كبيرا من المتظاهرين لم يضعوا كمامات رغم أنها باتت إلزامية في الأماكن العامة في إسبانيا.

وفي مرحلة أولى، فرض وضع الكمامة بداية أيار -مايو في وسائل النقل العامة قبل أن يتم توسيع نطاق الإجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19 29 الفا.

وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الأماكن التي يستحيل فيها التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.