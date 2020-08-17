بعد أيام من الإعلان المفاجئ عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين اسرائيل والإمارات، وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الإثنين دعوة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لزيارة إسرائيل.

وقال ريفلين في رسالة باللغة العربية وجهها إلى الشيخ محمد بن زايد "باسمي وباسم الشعب في إسرائيل استهل الفرصة لأوجه لفخامتكم الدعوة لزيارة إسرائيل وأورشليم القدس والحلول ضيفا معززا مكرما لدينا".

وكتب ريفلين في الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها "في هذه الأيام المصيرية تختبر الزعامة في شجاعتها وقدرتها على الريادة والرؤية البعيدة المدى".

وأكد "أن الاتفاق المتبلور بين دولتينا بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الحكيمة الذي سيوقع قريبا إن شاءالله بقيادتكم وزعامتكم وبتنسيق كامل ومتبادل يشكل حجر أساس استراتيجيا باتجاه مسارات جديدة في منطقتنا".

وأضاف "كلّي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة".

واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها "توفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره، والأجيال القادمة سوف تثمن ما أقدمتم عليه".

وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجىء الخميس اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وأكد ترامب أن الإمارات وإسرائيل ستوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

غضب فلسطيني رسمي وشعبي

ويخشى الفلسطينيون أن يشجع هذا الاتفاق دولا عربية أخرى على المضي قدما في إعلان اتفاقات مماثلة مع الدولة العبرية.

وجرت تظاهرات غاضبة في الضفة الغربية المحتلة منددة بالاتفاق، واحرقت صور لبن زايد.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ان الاتفاق "خيانة للقدس وللقضية الفلسطينية".