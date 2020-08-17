كوشنر للسعودية: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يلجم إيران ويخدم اقتصاد ودفاع المملكة

حث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية الاثنين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستصب في صالح اقتصاد ودفاع المملكة، وستساهم في الحد من قوة إيران في المنطقة.

وأكد كوشنر في تصريحات لصحافيين عبر الهاتف أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد أبلغاه بأنهما يريدان رؤية دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب فرص إقتصادية للفلسطينيين.

وتلتزم المملكة راعية المبادرة العربية للسلام التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع، الصمت منذ الاعلان المفاجئ الخميس عن اتفاق بين حليفتها الإمارات والدولة العبرية على تطبيع العلاقات، في أول خطوة من نوعها لدولة في مجلس التعاون الخليجي.

وقال كوشنر عن إحتمال تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "سيكون أمرا مفيداً جدا للأعمال السعودية، وسيكون مفيدا جداً لقطاع الدفاع السعودي".

وأضاف "لقد أجريت الكثير من المناقشات مع محمد بن سلمان حول هذا الموضوع ومع الملك سلمان أيضاً، وللفلسطينيين وقضيتهم مكانة كبيرة جدا في قلب الملك، كما هي الحال لدى الأمير محمد بن سلمان".

وتابع "ما قالاه في الأساس هو أنهما (...) يريدان رؤية الشعب الفلسطيني في دولة وأمامه فرص اقتصادية".

واتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلنه ترامب وسيوقّع في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع، هو الثالث الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية بعد مصر والاردن، ويعزز إحتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

ورحبت البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق، بينما لم تعلّق السعودية والكويت وقطر.

وفي هذا الصدد قال كوشنر "نعتقد أنّه ستكون هناك إتفاقات تطبيع جديدة مع إسرائيل"، مضيفا "من مصلحة كثير من هذه الدول من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية إقامة علاقات مع إسرائيل".

وأضاف "كلما إلتقت دول مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (...) كان من الأصعب على إيران أن تفرّق وتجتاح".

وإيران عدو مشترك لإسرائيل والسعودية، حليفة إدارة ترامب، بينما تتّهم معظم الدول الخليجية الجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤونها ودعم جماعات مسلحة على أراضيها.

وقال كوشنر "إذا فكّرت في الأشخاص الذين لا يريدون أن تتوصل السعودية وإسرائيل إلى اتفاق سلام، فإن الرافض الأول لذلك هو إيران. وهذا يدل على أنه ربما يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر السبت الامارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني". وردّت أبوظبي بتسليم القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية مذكرة إحتجاج.

وفي مؤتمر صحافي الاثنين، استبعد الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية تفاقم التوتر في المنطقة بعد الاتفاق.

وقال "لا أعتقد أن هذا يزيد من حدة التوتر. أعتقد أنها منطقة متوترة يحتاج فيها الشركاء إلى العمل بشكل وثيق معا".